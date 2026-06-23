Macron'dan Ateşkes ve İsrail'in Çekilmesi Çağrısı - Son Dakika
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Macron'dan Ateşkes ve İsrail'in Çekilmesi Çağrısı

23.06.2026 23:24
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Macron, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi için ateşkesin sağlanmasını vurguladı, destek verecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sağlam bir ateşkesin sağlanmasıyla" eş zamanlı olarak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Her birine, Fransa'nın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için seferber olduğunu söylediğini belirten Macron, "bölgede sağlam bir ateşkesin tesis edilmesiyle" birlikte İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin eş zamanlı başlatılması gerektiğini belirtti.

Macron, bu ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin ayrıca Lübnan silahlı kuvvetlerinin bölgeye yeniden konuşlandırılmasını sağlaması beklentisini dile getirdi.

Bunun tüm silahların Lübnan devletinin tekeline alınması için gerekli olduğuna işaret eden Macron, "Fransa, bu sürece somut bir şekilde destek vermeye ve gelecek haftalarda Lübnan hükümetiyle birlikte Lübnan silahlı kuvvetlerini desteklemek ve yerinden edilen halkın ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası kamuoyunu seferber etmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Ateşkes ve İsrail'in Çekilmesi Çağrısı - Son Dakika

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