Macron'dan Bütçe Yönetimine Yeni Atama
Macron'dan Bütçe Yönetimine Yeni Atama

22.02.2026 22:23
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Maliye Bakanı David Amiel'i atadı, bütçe krizine çözüm arıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamu açıkları ile mücadele eden ve bütçe müzakerelerin hükümet krizlerine yol açtığı ülkede bütçe yönetiminden sorumlu Kamu Maliyesi Bakanlığına yeni bir isim atadı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron Kamu Hizmeti ve Devlet Reformu Bakan Vekili David Amiel'i, Amelie de Montchalin'in yerine Kamu Maliyesi Bakanı olarak atadı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bütçe açığının azaltılmasından ve bir sonraki bütçenin hazırlanmasından sorumlu olacak Kamu Maliyesi Bakanı Amiel, Macron'a yakınlığı ile biliniyor.

Macron'un bu hamlesi bütçe müzakerelerinin hükümet krizlerine yol açtığı ve 2026 bütçesinin de Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçirildiği Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına odaklanma ve bütçe yönetimini güçlendirme çabası olarak görülüyor.

Gelecek günlerde Macron'un kabinede diğer bazı değişiklikler de yapması bekleniyor.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açarken aylar süren 2026 bütçe görüşmelerinde hükümet ve muhalefet arasında uzlaşı sağlanamamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastien Lecornu, anayasal yetkisini kullanarak hükümetin 2026 bütçesini Ulusal Meclis'te oylama yapmadan geçirmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Maliye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: Macron'dan Bütçe Yönetimine Yeni Atama - Son Dakika
