Macron'dan Hürmüz Boğazı Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin son gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Boğaz'ın tamamen, derhal ve koşulsuz olarak açılmasını istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferans düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, konferansa eş başkanlık etti.

Paris'in ev sahipliğinde 49 ülkenin katılımıyla yapılan konferansın ardından İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, "Bu toplantının amacı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıydı. Bölgede yaşanan savaş bağlamında, İran tarafından başlatılan Hürmüz Boğazı'nda (trafiğin) engellenmesinin, dünya genelinde ciddi sonuçları var." ifadelerini kullandı.

Macron, bu sonuçların hem bölge ülkelerinde hem de dünya ekonomisinde hissedildiğine işaret ederek, bölgedeki son gelişmelerin cesaret verici olduğunu ancak ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyeceklerini dile getirdi.

İran ve ABD arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Macron, "Lübnan'la ilgili yakın zamanda duyurulan ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz, buna pratikte de uyulması gerekiyor. Ayrıca bu ateşkesin karşılığında, İran tarafından karar verilen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Macron, İran makamlarının Boğaz'ın yeniden açılmasını, kendi belirlediği güzergaha şartlandırmasına ve ABD'nin İran gemilerine yönelik ablukasına rağmen son gelişmelerin doğru yönde ilerlendiğine işaret ettiğini ve bugün Paris'teki konferansta "Orta Doğu'daki savaştan uzak olan bağımsız devletler grubunun" sade bir mesajı olduğunu aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Tüm taraflardan, Hürmüz Boğazı'nın tamamen, derhal ve koşulsuz olarak yeniden açılmasını talep ediyoruz. Savaştan önce geçerli olan serbest geçiş koşullarının yeniden sağlanmasını ve deniz hukukuna tamamen saygı duyulmasını talep ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nı özelleştirme girişimi anlamına gelebilecek her türlü kısıtlamaya, sözleşme rejimine ve elbette (geçiş) ücreti sistemine karşıyız."

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden sağlanması için sigorta şirketlerinden gemi sahiplerine tüm kesimlerle işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Macron, Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemiler için de Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) tavsiyelerini desteklediklerini belirtti.

Bu kapsamda Macron, İngiltere ile Körfez'den geçen ticari gemilere eşlik etmek ve onların güvenliğini sağlamak için "tarafsız, savaşan taraflardan ayrı" bir misyonun hayata geçirilmesini hızlandırmak için çalışacaklarını yineledi.

Gelecek haftadan itibaren Londra'da da bu misyonun planlamasına ilişkin bir konferans yapılacağını duyuran Macron, bu sürecin, İran ile diplomatik çabalar ve gerilimi azaltma çalışmaları ve sıkı ABD-İsrail işbirliği ile yürütüleceğini kaydetti.

Macron, Fransa'nın bölgedeki müttefiklerini ve Fransız vatandaşlarını korumak ve her türlü duruma hazırlıklı olmak için halihazırda Doğu Akdeniz'e ve Kızıldeniz'e askeri varlıklar konuşlandırdıklarını hatırlattı. Bu varlıkların bir kısmının Hürmüz Boğazı misyonu için yönlendirileceğini bildiren Macron, "Bugünün mesajı, umut, hazırlık ve birlik mesajıdır." dedi.

"Avrupalılar, Körfez ülkelerinin, Asya'nın, Afrika kıtasının, Latin Amerika'nın ve Pasifik'in yanındadır." diyen Macron, ortak gayelerinin uluslararası hukuka ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesini sağlamak olduğunu bir kez daha vurguladı.