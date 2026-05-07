Macron'dan Hürmüz Boğazı için acil çağrı

07.05.2026 13:30
Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmak için İran ve diğer ülkelere çağrıda bulundu.

PARİS, 7 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "tüm taraflara" Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı "derhal ve ön koşulsuz" olarak kaldırma çağrısında bulundu.

Macron, çarşamba akşamı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Çatışma öncesinde geçerli olan tam seyrüsefer özgürlüğü rejimine kalıcı olarak geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fransa ve İngiltere öncülüğünde oluşturulacak çok uluslu refakat misyonunun bu hedefe katkı sağlayacağını belirten Macron, girişimin "doğası gereği çatışmanın taraflarından bağımsız" olacağını söyledi. Macron, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün de bu kapsamda bölgede konuşlandırılacağını kaydetti.

İran'a "fırsatı değerlendirme" çağrısı yapan Macron, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmek istediğini ifade etti.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Charles de Gaulle uçak gemisi, Fransız-İngiliz girişiminin "şartlar elverir elvermez hayata geçirilmesi için gerekli hazırlık süresini azaltmak" amacıyla Kızıldeniz'in güneyine doğru ilerliyor.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin yeniden sağlanmasını amaçlayan ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar devam ettiği sürece uygulamaya konmayacak olan girişime "40'tan fazla ülkenin" katıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

