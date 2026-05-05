Macron'dan Irak'a Tebrik ve Başarı Dileği

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zaydi ile telefonda görüşerek, tebrik etti ve Irak'ın geleceği için başarı dileklerini iletti.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın bir sonraki hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zaydi ile bir görüşme yaptım. Onu ataması dolayısıyla tebrik ettim ve Irak'ın geleceği için özellikle zorlu bir bölgesel bağlamda bu kritik görevde başarı dileklerimi ilettim."

Ayrıca, 12 Mart'ta Makhmour'da Yarbay Arnaud Frion'un hayatını kaybetmesine ve birçok silah arkadaşının yaralanmasına yol açan saldırıya ilişkin soruşturmanın hızla sonuçlandırılmasını istediğimi de hatırlattım.

Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın güvenliği için istikrarlı, egemen ve kaderinin tam aktörü olan bir Irak esastır. Fransa, Iraklıların yanında yer alarak buna katkıda bulunmaya ve tüm alanlarda stratejik ortaklığımızı derinleştirmeye devam edecektir."