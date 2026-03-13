Macron'dan Irak'taki İHA Saldırısına Tepki

13.03.2026 18:06
Macron, Irak'taki İHA saldırısının kabul edilemez olduğunu vurguladı, savunma odaklı tutumunu yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta Fransız askerlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hiç kimseye karşı savaşta değiliz." dedi.

Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Zelenskiy'i 12. kez Paris'te ağırladığını aktardı.

Macron, Irak'taki İHA saldırısında yaşamını yitiren Fransız asker için "Erbil yakınlarındaki bir saldırı esnasında, Fransa için bu gece hayatını kaybetti." dedi.

"Fransa'nın tutumu yalnızca savunma odaklı"

Konuyla ilgili bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşeceğini dile getiren Macron, Fransız askerlerine yönelik dünkü İHA saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron, "Devam etmekte olan savaş karşısında Fransa'nın tutumu yalnızca savunma odaklı" diyerek, hiçbir şeyin Fransa'yı hedef almayı meşru gösteremeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin kendi çıkarlarını ve güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Macron, Irak'taki İHA saldırısının ciddi şekilde incelenerek aydınlatılması için talimat verdiğini duyurdu.

Macron, Fransa'nın soğukkanlı, sakin ve temkinli kalmaya devam edeceğinin altını çizerek, saldırıyla ilgili tüm bilgileri elde etmeyi bekleyeceğini söyledi.

Bu konuda şu aşamada herhangi bir senaryo üzerinden konuşmak istemediğini ifade eden Macron, "Hiç kimseye karşı savaşta değiliz." dedi.

Ukrayna'ya sırt çevirmeyeceklerini belirten Macron, bu ülkeye yönelik desteklerinin azalmayacağını kaydetti.

"Rusya'nın Orta Doğu'da ateşkes çağrısında bulunması tuhaf"

Macron, Rusya'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri kendisi için bir "dinlenme fırsatı" olarak görmesi halinde yanılacağını savunarak, birkaç gün önce G7 ülkeleri toplantısında petrol fiyatlarındaki artışın herhangi bir şekilde Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeye neden olmaması gerektiğini dile getirdiklerini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Rus petrolü üzerindeki yaptırımları yalnızca sınırlı süre için kaldırdığına dikkati çekti.

"Rusya'nın Orta Doğu'da ateşkes çağrısında bulunması tuhaf, halbuki bir yılı aşkın süredir inatla Başkan (Donald) Trump ve başkaları tarafından sunulan ateşkesleri reddediyor" diyen Macron, Rusya'nın hiçbir yerde barışı savunmadığı değerlendirmesinde bulundu."

"Rusya'nın, Tahran rejiminin tarihi ve stratejik bir müttefiki olduğunu hatırlatmak istiyorum" diyen Macron, bu 2 ülkenin İran İHA'larının Rus topraklarında üretilmesi için anlaşmaya vardığını belirtti."

Fransa'nın İran'a karşı savaşmadığını vurgulayan Macron, herkesin Ukrayna hava sahasının İran İHA'ları için bir "deneme standı" olduğunu bildiğini söyledi.

Bu İHA'ların şu anda Körfez ülkeleri ve Paris'in müttefiki olan devletlerin üzerine düşmekte olduğunu dile getiren Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk ortak borçlanmanın yerine getirileceğini kaydetti.

Macron ayrıca, müzakere masasına oturmasını sağlamak için Rusya'ya yönelik baskıyı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:38:18. #7.13#
