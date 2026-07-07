Macron'dan Mbappe'ye Tam Destek - Son Dakika
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Macron'dan Mbappe'ye Tam Destek

07.07.2026 12:18
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mbappe'ye karşı ırkçı saldırılara tepki göstererek destek verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Kupası son 16 turunda yarışan Fransa Milli Takımı'nın Paraguaylı bir senatörün ırkçı paylaşımlarına hedef olan kaptanı Kylian Mbappe'ye tam destek verdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Paraguaylı senatörün hakkında ırkçı ifadeler kullandığı Kamerun ve Cezayir asıllı ünlü Fransız futbolcu Mbappe'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Ünlü futbolcunun bu kez ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Macron, Fransa Milli Takımı kaptanı Mbappe'ye bu mücadelede tam destek verdiğini kaydetti.

Fransa Futbol Federasyonu yasal süreç başlatacak

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın Mbappe hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, bu sözlerin "suç teşkil ettiğini ve kınanması gerektiğini" vurguladı.

Diallo, konuyla ilgili savcılığa başvurduklarını ve yasal süreç başlatacaklarını belirtti.

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari ise paylaşımında, Paraguaylı senatörün açıklamaları karşısında şok olduğunu ifade ederek, Fransa'nın Mbappe'yi hedef alan ırkçı saldırıları en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Mbappe, Paraguaylı Senatöre tepki göstermişti

Senatör Amarilla, Mbappe hakkında "Fransız rolü yapan sömürgeleştirilmiş Kamerunlu, nefret dolu, sonradan görme, kibirli ve çirkin" ifadelerini kullanmıştı.

???????Fransız futbolcu Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği Dünya Kupası son 16 turunda, Paraguaylı Senatör Amarilla'nın yaptığı ırkçı ve nefret dolu paylaşımlara tepki göstermişti.

Mbappe, X paylaşımında, "Bayan Celeste Amarilla, iğrenç ve görevine layık olmayan bir kadınsınız. Paraguay'ı, onuru ve azmiyle sahada ter döken bu ülkeyi temsil etmiyorsunuz." demişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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