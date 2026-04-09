Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'dan Orta Doğu'da Ateşkes Çağrısı

09.04.2026 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, ateşkesin uygulanması gerektiğini vurguladı, müzakereler için kapı araladı.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, her iki lidere de ateşkesi kabul etme kararlarının mümkün olan en doğru adım olduğunu söylediğini açıkladı.

Açıklamasında ateşkesin tüm taraflarca, Lübnan da dahil olmak üzere bütün çatışma alanlarında eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Macron, bunun ateşkesin inandırıcı ve kalıcı hale gelmesi için temel şart olduğunu ifade etti.

Macron, bu sürecin Orta Doğu'da herkes için güvenliği sağlayabilecek kapsamlı müzakerelere kapı aralaması gerektiğini belirtti. Herhangi bir anlaşmanın ise İran'ın nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri, bölgesel politikalarını ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferi engelleyen eylemlerini de ele alması gerektiğini kaydetti.

Kalıcı ve güçlü bir barışın, katkı sunabilecek tüm aktörlerin desteğiyle inşa edilebileceğini söyleyen Macron, Fransa'nın da Orta Doğu'daki ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde bu süreçte üzerine düşen rolü üstleneceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu başlıkları bugün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Irak liderleriyle yaptığı görüşmelerde de ele aldığını aktardı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:56:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.