Macron'dan Orta Doğu'da Ateşkes Çağrısı

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, her iki lidere de ateşkesi kabul etme kararlarının mümkün olan en doğru adım olduğunu söylediğini açıkladı.

Açıklamasında ateşkesin tüm taraflarca, Lübnan da dahil olmak üzere bütün çatışma alanlarında eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Macron, bunun ateşkesin inandırıcı ve kalıcı hale gelmesi için temel şart olduğunu ifade etti.

Macron, bu sürecin Orta Doğu'da herkes için güvenliği sağlayabilecek kapsamlı müzakerelere kapı aralaması gerektiğini belirtti. Herhangi bir anlaşmanın ise İran'ın nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri, bölgesel politikalarını ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferi engelleyen eylemlerini de ele alması gerektiğini kaydetti.

Kalıcı ve güçlü bir barışın, katkı sunabilecek tüm aktörlerin desteğiyle inşa edilebileceğini söyleyen Macron, Fransa'nın da Orta Doğu'daki ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde bu süreçte üzerine düşen rolü üstleneceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu başlıkları bugün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Irak liderleriyle yaptığı görüşmelerde de ele aldığını aktardı.