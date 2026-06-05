Macron'dan Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Destek - Son Dakika
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Macron'dan Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Destek

05.06.2026 14:42
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Macron, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakereleri desteklediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşme çağrısına ilişkin Moskova ve Kiev arasında doğrudan müzakereleri desteklediklerini belirtti.

Karadağ'daki Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, Batı Balkanlar ve AB'nin genişlemesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ermenistan'daki parlamento seçimlerine değindi.

AB'nin genişleme stratejisinde 2020'de Almanya ile birlikte kademeli entegrasyon sürecini önerdiklerini hatırlatan Macron, zirve kapsamında Batı Balkanlar'ın bu yönde katettiği ilerlemeyi ele alacaklarını söyledi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine değinen Macron, seçimlere Rus müdahalesi olduğunu tespit ettiklerini ileri sürdü. Macron seçimlere her türlü dış müdahaleye karşı Ermenistan makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine destek

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Macron, "Ukrayna ve Kremlin arasındaki doğrudan müzakereleri her zaman destekledik." ifadesini kullandı.

Bugün savaş sonrası bir ateşkes ya da barış planı inşa edilecekse bunun ancak Rusya ve Ukrayna tarafından yapılabileceğini değerlendiren Macron, Avrupalıların bu sürece destek veren taraf olacağını dile getirdi.

Bununla birlikte Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olması gerektiğini yineleyerek, savaşın kıta için bir güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sosyal medya hesabından yayımladığı açık mektupta, iki liderin bir araya gelmesi ve savaşı aralarında sona erdirmeleri gerektiğini belirtmişti.

Savaşın bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu dürüstçe, onurlu bir şekilde yapmalıyız ve yeni bir savaşın çıkmayacağını garanti etmeliyiz. ABD'nin tüm dikkatini İran meselesine ayırdığını görüyoruz ve dikkatlerinin Avrupa'daki savaşa yönelmesini beklemek yanlış." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Destek - Son Dakika

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