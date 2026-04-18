Macron'dan UNIFIL Saldırısına Tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan makamlarından, 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırının tamamen aydınlatılmasını istedi.

Fransız BFMTV'nin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Macron, Lübnan makamlarından, UNIFIL bünyesindeki 4 Fransız askerine yönelik "kabul edilemez" saldırının tamamen aydınlatılmasını ve faillerin tespit edilip yargılanmasını talep ederek, UNIFIL bünyesindeki barış güçlerinin güvenliğinin garanti altına alınması için her şeyin yapılmasını istedi.

Görüşmede, UNIFIL barış güçlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Macron, ayrıca tüm tarafların bölgedeki ateşkese uymasının önemli olduğunu ve Fransa'nın Lübnan'ın egemenliğine bağlı olduğunu dile getirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNIFIL'e yönelik saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubunun hayatını kaybettiğini ve 3 Fransız askerinin yaralandığını bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.