Macron'dan Yahudi Karşıtlığına Sert Önlem

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yahudi karşıtı, ırkçı ve ayrımcı eylemlerde veya sözlerde bulunanlara seçimlerden men yasağını zorunlu kılmak istediğini belirtti.

Macron, Yahudi kökenli Fransız vatandaşı Ilan Halimi'nin ölümünün 20. yılı kapsamında Paris'te Elysee Sarayı'nda konuştu.

Yahudi karşıtlığıyla mücadele kapsamında "genel bir seferberlik" gerektiğini savunan Macron, ülkesinin çevrim içi ortamda nefretle mücadele etmek için ve nefret içeriklerinin hızlı şekilde geri çekmeleri konusunda sosyal medya platformlarına hesap soracağını açıkladı.

Macron, platformların taahüütlerine uymaması durumunda, ciddi para cezaları öngören Avrupa Birliği (AB) hukukuna başvuracaklarına kaydederek, Fransa'da ifade özgürlüğünün Yahudi karşıtlığı ve ırkçılık söz konusu olduğunda sona erdiğini vurguladı.

Yahudi karşıtı suç işleyenlere kaşı verilen cezaların çoğu zaman "hafif" olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, hükümet ve Parlamentonun, Yahudi karşıtı ve ırkçı eylemlerin cezaların güçlendirilmesi için çalışacağını vurguladı.

Macron, Yahudi karşıtı, ırkçı ve ayrımcı eylemlerde veya sözlerde bulunanlara seçimlerden men yasağını zorunlu kılmak istediğini ifade etti.

Paris'te telefon satan bir mağazada çalışan 23 yaşındaki Halimi, bir çete tarafından Ocak 2006'da kaçırılarak 3 hafta alıkonulmuştu.

Çete, Halimi'nin ailesinden fidye istedikten sonra gence işkence etmişti. Halimi, Essonne vilayetinde 13 Şubat 2006'da ölmek üzereyken bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.