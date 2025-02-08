Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2030'a kadar 100 bin araştırmacı yetiştirilmesini ve 35 veri merkezi kurulmasını istedi.

08.02.2025 13:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesini ve 35 yeni veri merkezinin geliştirilmesini istediğini söyledi.

Macron, 10-11 Şubat'ta başkent Paris'te düzenlenecek "Yapay Zeka Eylem Zirvesi" öncesinde bu hafta yerel basına röportaj verdi.

Yapay zeka konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini belirten Macron, "Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız." dedi.

"İlk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor"

Macron, Avrupa'dan yapay zeka alanında "acil stratejik uyanışa" geçmesini isteyerek, "Çok yenilikçi pazarlarda, platformlarda da gördüğümüz gibi, ilk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor." diye konuştu.

Fransa'da 2030'a kadar yapay zeka alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesinin hedeflendiğini dile getiren Macron, bugün bu sayının 40 bin olduğunu kaydetti.

Macron, "Sağlam bir ekosistemimiz var. Dünyada en çok matematikçi ve veri uzmanı eğiten ülkelerden biriyiz. Sorun, birçoğunun çalışmak için yurt dışına gitmesi. Onları (burada) tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da 35 veri merkezi kurma hedefine de değinen Macron, yapay zekanın endişelere yol açtığını göz ardı etmediğini anlattı.

Macron, "Yapay zeka çalışma şeklimizde devrim yapacak." diyerek, bu teknolojiyle sağlık alanında teşhislerin hızlanacağını, böylelikle doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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