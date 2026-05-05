Macron: Ermenistan Avrupa'nın Kalbine Döndü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak "Avrupa kıtasının kalbine yeniden yerleştiğini" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında "Fırtınaların içinden geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" forumunun açılış töreninde konuştu.

Macron, "Kim 8 yıl önce hatta 4 yıl önce, Erivan'da 40'dan fazla devlet ve hükümet başkanlarının olduğu bir Avrupa Siyasi Topluluğunun bir toplantısı olacağını, Avrupa Birliği (AB) ve Ermenistan arasında bir zirve olacağını hayal edebilirdi? Çok az insan." dedi.

Bunun Ermenistan'da bir şeylerin değiştiğinin göstergesi olduğunu söyleyen Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan ile "barış yolunu seçtiğini" dile getirdi. Bunun Ermenistan ekonomisini de güçlendirdiğini kaydeden Macron, geçen 8 yılda Ermenistan ekonomisinin ortalama yüzde 6 büyüdüğünü hatırlattı.

Macron, Ermenistan'ın böyle bir zirveye ev sahipliği yaparak "Avrupa kıtasının kalbine yeniden yerleştiğini" ve AB ile Ermenistan arasındaki zirvenin altyapıdan, güvenliğe, iletişimden, ekonomiye çok sayıda alanda ortak projeler geliştirmesine imkan verdiğini vurguladı.

Güney Kafkasya bölgesi için "imparatorlukların mücadele alanı olmamalı" diyen Macron, bugün Güney Kafkasya'nın "Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında merkezi bir konuma sahip bir orta koridor olma fırsatını" yakalayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Ermenistan ve Azerbaycan arasında malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından ve iki ülke sınırında lojistik yolların kademeli açılışından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ermenistan'ın tarihi, dili ve kültürünün bu ülkenin derin bir şekilde Avrupalı olduğunu gösterdiği yorumunu yapan Macron, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın üzerine kurulduğu hukuk devleti, egemenliğe saygı gibi ilkelerin kıtada en uzun süreli barış ortamını yarattığını hatırlattı.

Öte yandan Macron, bugün bu değerlerin sorgulanmaya başladığına işaret ederek, "Kendimize ve dünyaya sunabileceğimiz şey, yeni bir ittifaktır. Uluslararası düzene, kendi ülkesinde hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne saygıya, serbest ve adil ticarete, sağlık veya iklim konularında bilimin gücüne ve demokrasileri, onlara eşlik edenleri, akademisyenleri ve özgür basını koruma gerekliliğine inanan bağımsızların koalisyonu." dedi.