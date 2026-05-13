Macron, Etiyopya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Macron'u, Mısır, Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan Afrika turunun son durağında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed karşıladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulunan Ahmed, Macron'un 2019'dan bu yana Etiyopya'ya yaptığı 3'üncü resmi ziyareti, "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun bir yansıması" olarak nitelendirdi.

Ahmed, iki tarafın da "anlamlı görüşmeler" yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.