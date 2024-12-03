Macron, Filistin Devleti Konferansı Düzenliyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında Haziran 2025'te Filistin devletinin kurulmasını konu alan konferans düzenleneceğini duyurdu.

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, Suudi Arabistan'a resmi ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Haziran 2025'te Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir konferansa başkanlık etmeye karar verdiklerini belirtti.

Macron, bu süreçte Suudi Arabistan ile birlikte diplomatik girişimleri artırarak herkesi bu çizgiye getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.