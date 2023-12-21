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Macron: Gazze'de ateşkes için çalışılmalı, Yahudi yerleşimciler cezalandırılmalı - Son Dakika
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Macron: Gazze'de ateşkes için çalışılmalı, Yahudi yerleşimciler cezalandırılmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini belirtti. Macron, Ürdün ziyareti kapsamında bölgede görev alan Fransız askerleriyle bir araya geldiği askeri üste yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

Macron: Gazze\'de ateşkes için çalışılmalı, Yahudi yerleşimciler cezalandırılmalı
21.12.2023 - 23:55,
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini belirtti.

Macron, Ürdün ziyareti kapsamında bölgede görev alan Fransız askerleriyle bir araya geldiği askeri üste yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

Bölgenin istikrarının tehdit altında olduğunu belirten Macron, "Gazze'de yaşanan insani dramı unutmuyorum." dedi.

Macron, bir siyasi ufkun yeniden açılması için Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Ateşkesten çalınan her gün, bölgenin geleceğinden tahsil edilen bir gün demek." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, "çalınan her masum hayatın, bugünün ve yarının fanatizmine bir bağış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'da barışı tehdit eden Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini vurgulayan Macron, ülkesinin bölgedeki çatışmanın daha fazla yayılmaması için çabaladığını söyledi.

Macron, "Husilerin, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri kabul edilemez." ifadesini kullanarak, bölgede çok sayıda ülkede Fransız askerlerinin bulunduğuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna- Rusya Savaşı'nı Rusya'nın kazanmasına izin veremeyeceklerini ve Ukraynalılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Macron, "Operasyonlar başladıktan sadece birkaç gün sonra NATO'nun doğu kanadına konuşlanan ilk ordulardan biri olmak Fransa için bir onur." dedi.

Diğer yandan ülkesinin Sahel bölgesindeki çıkarlarını korumayı sürdüreceğini kaydeden Macron, bölgedeki askeri varlığını farklı yapılandıracağına işaret etti.

Macron, ülkesinin Nijer'deki askeri varlığını çekme sürecinin ciddi bir lojistik gerektirdiğini ve profesyonelce yürütüldüğünü belirterek, Fransız topraklarında terör tehdidinin de devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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