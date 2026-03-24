Macron, Herzog ile Orta Doğu'yu Görüştü

24.03.2026 23:34
Macron, Herzog ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilim ve barış vurgusu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Herzog ile telefonda görüştüğünü belirtti.

İran ve Hizbullah'ın ABD-İsrail saldırılarına misillemeleri karşısında İsrail halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Macron, "Bu saldırılar derhal sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Macron, Orta Doğu'da tüm tarafların sivil ve enerji altyapılarının korunması, barışın sağlanması ve herkesin güvenliği için samimi bir diyaloğu yeniden başlatması gerektiğini kaydetti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlaması beklentisini dile getiren Macron, "(Görüşmede) Lübnan'daki çatışmada yeni bir tırmanışı önlemenin acil olduğunu da vurguladım. Lübnan'ın istikrarı ve toprak bütünlüğü muhafaza edilmeli." ifadelerine yer verdi.

Macron, Fransa'nın önceliğinin, bölgedeki gerilimi azaltmak, Lübnan'ın egemenliği için cesur kararlar alan Lübnan iktidarını desteklemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"(Herzog'a) Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile ilgili beklentilerimi de hatırlattım. Cumhurbaşkanı Herzog'a, İsrail ve Lübnan arasında doğrudan görüşmelerin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu yönündeki inancımı ifade ettim."

Bölgedeki krizin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu unutturmaması gerektiğini vurgulayan Macron, Gazze'deki insani durumun felaket düzeyde olduğunun altını çizdi.

Macron, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik kabul edilemez bir şiddet uygulayanların cezasız kalmasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

