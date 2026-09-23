Macron Hürmüz'de kimseyi suçlamak istemedi, ABD'yi çözebilecek ülkelerden biri saydı - Son Dakika
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Macron Hürmüz'de kimseyi suçlamak istemedi, ABD'yi çözebilecek ülkelerden biri saydı

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Macron, Hürmüz'de hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve ABD'nin sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Fransa'nın geçişte daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtirken fiyatların bütçe açığı olan hükümeti zorlayacak seviyeye geldiği dönemde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında devam eden gerilimin enerji akışını sekteye uğratarak akaryakıt fiyatlarını artırdığı Hürmüz Boğazı konusunda, ABD Başkanı Trump'ı eleştirmekten çekinerek, hiç kimseyi suçlamak istemediğini ve ABD'nin bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Macron, ABC News'e verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilime ve stratejik enerji güzergahlarında yaşanan tıkanmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sunucu David Muir'in, ABD Başkanı Trump'ın artan akaryakıt fiyatlarını ABD-İran savaşında "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak savunduğunu ve Fransa'da rekor seviyelere ulaşan fiyatların bütçe açığı olan hükümeti zorlayacak seviyelere geldiğini hatırlatması üzerine Macron, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasından emin olmak benim için temel hedef." dedi.

Öte yandan İran bağlamında "Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği sağlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum." diyen Macron, tarihte daha önce "bu hataların" yapıldığına dikkati çekti.

"Hiç kimseyi suçlamak istemiyorum"

Bununla birlikte Macron, Orta Doğu'daki meselenin, İran'dan da öte, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması haline geldiğini söyledi.

Macron, "Çünkü İran rejimi elinde bu (Hürmüz Boğazı) kartın olduğunu keşfetti." dedi. Bu nedenle Macron, Başkan Trump'la ve New York'taki diğer temaslarında ana gündemini "Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak için doğru anlaşmayı bulmanın" oluşturduğunu söyledi.

Bu savaşa katılmama kararının ise doğru olduğunu savunan Macron, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Fransa'nın askeri destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya da "Hiçbir ülke ile çatışmaya girmek istemiyorum ama (Hürmüz Boğazı'ndan) geçişi sağlamak ve belli kapasiteleri korumak için daha fazla sorumluluk almaya hazırız, evet." cevabını verdi.

Macron, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan durumun Trump'ın savaşta yeterince öngöremediği bir "kör nokta" olup olmadığı konusunda ise yorum yapmaktan çekinerek, "hiç kimseyi suçlamak istemediğini" ve ABD'nin "bu sorunu çözebilecek ülkelerden biri olduğunu" söyledi.

Bununla birlikte Macron, savaşta Hürmüz Boğazı konusunun "muhtemelen hafife alındığını ve bunu düzeltmeleri gerektiğini" vurguladı.

"Ukrayna, Trump'ı 'ikna edebileceğim' alanlardan biri"

Ukrayna'da ise Putin'in barış istediğine inanmadığını dile getiren Macron, Ukrayna'nın Trump'ı "ikna edebileceği" alanlardan biri olduğu yorumunu yaptı.

Ayrıca Macron, Trump ile "çok iyi" ilişkilerinin olduğunu ve birbirlerine "çok çok açık" davrandıklarını belirtti.

Macron, Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Karayipler, Kanada, Meksika ve Fransa'nın bazı denizaşırı topraklarını ABD toprağıymış gibi gösterdiği haritaya da yorum yapmaktan kaçınarak, "Ukrayna'da ve Orta Doğu'daki savaş, yapay zeka ve teknoloji yarışı gibi halledilmesi gereken konular varken yeni çatışmalar ve gerilimler yaratmayalım." dedi.

Kaynak: AA
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