Macron, İrlanda Başbakanı ile Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile Orta Doğu'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, İrlanda Başbakanı Harris'i kabul etti.

Macron ve Harris, görüşmede, Orta Doğu'daki durum dahil uluslararası konuları ele aldı.

İki lider, Gazze'deki sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması, bölge halkına insani yardımların ulaştırılması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için ateşkes çağrılarını yineledi.

Ayrıca liderler, ikili ilişkileri derinleştirme ve Avrupa kıtasının güvenliğini korumak için "gerekli olduğu sürece" Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme arzularını dile getirdi.

Öte yandan Macron, İrlanda'nın, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğinin sağlanmasına verdiği destekten dolayı Harris'e teşekkür etti.