Macron, Lübnan'daki Gerilime Dikkat Çekti

14.03.2026 14:27
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da çatışmaları önlemek için görüşmelere ev sahipliği yapabilir.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevaf Selam ve Parlamento Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Macron Hizbullah ve İsrail'e saldırılardan kaçınma çağrısında bulundu ve Paris'in İsrail ve Lübnanlı taraflar arasında olası bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Başbakan Nevaf Selam ve Parlamento Başkanı Nebih Berri ile görüştüğünü belirtti. Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek için her şey yapılmalıdır. Hizbullah derhal ileri hamlelerini durdurmalıdır. İsrail ise geniş çaplı bir saldırıdan vazgeçmeli ve yüz binlerce insanın bombardıman nedeniyle zaten kaçmak zorunda kaldığı bu ortamda yoğun saldırılarını durdurmalıdır."

Lübnan hükümeti İsrail ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu ifade etti. Ülkedeki tüm kesimlerin bu süreçte temsil edilmesi gerekir. İsrail bu fırsatı değerlendirmeli, görüşmeleri başlatmalı ve ateşkesi sağlamalıdır. Böylece kalıcı bir çözüm bulunabilir ve Lübnanlı yetkililerin ülkenin egemenliğini güçlendirme yönündeki taahhütlerini hayata geçirmelerine olanak tanınabilir. Fransa, bu görüşmeleri Paris'te düzenleyerek kolaylaştırmaya hazırdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, Fransa, Güncel, Son Dakika

