Macron Ukrayna'ya desteği yineledi, Fransa öncülüğünde 42 ülke bildiriyi onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Macron Ukrayna'ya desteği yineledi, Fransa öncülüğünde 42 ülke bildiriyi onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macron Ukrayna\'ya desteği yineledi, Fransa öncülüğünde 42 ülke bildiriyi onayladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Macron, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmenin Fransa'yı ve Fransızları korumak demek olduğunu belirtti. Dublin zirvesinde Fransa öncülüğünde 42 ülkenin Avrupa güvenliği bildirisini onayladığını, önceliğin Ukrayna'nın kışı geçirmesi ve adil barış olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğin Avrupa'nın güvenliği açısından önemini vurgulayarak, "Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek, Fransa'yı ve Fransızları korumak demektir" dedi. Macron, önceliklerinin Ukrayna'nın kışı geçirmesine yardım etmek ve adil, kalıcı bir barış için çalışmak olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dublin'de perşembe ve cuma günü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun dokuzuncu zirvesi ile gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısındaki Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşananların Fransa'yı doğrudan ilgilendirdiğini belirten Macron, "Söz konusu olan hepimizin güvenliği. Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek, Fransa'yı ve Fransızları korumak demektir. Rusya, bir Avrupa ülkesine vahşilikle iradesini dayatırsa, tüm Avrupa zayıflatılmış olur" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde iki öncelik etrafında birlik sağlandığını kaydeden Macron, bunlardan ilkinin Ukrayna'nın kışı geçirmesine yardım etmek olduğunu bildirdi.

"PUTİN MÜZAKERE ETMEK İSTEMİYOR"

Macron, ABD'li elçilerle yapılan son görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalı elçilerle son görüşmeler bunu gösterdi: Vladimir Putin müzakere etmek istemiyor. Ordusu ilerlemiyor. Hatta geri çekiliyor ve büyük kayıplar veriyor. Ama açık ki, sivillere yönelik saldırıları çoğaltarak ve ülkeyi bu kış karanlığa gömerek Ukrayna'yı dize getirme bahsine girişmiş durumda. Sorumluluğumuz, bu bahsi boşa çıkarmak."

Bu kapsamda mali desteğin sürdürülmesi ve Ukrayna'nın halkını, santrallerini ve elektrik şebekelerini korumasına yardım edilmesi gerektiğini belirten Macron, Ukrayna'nın kaynaklarının kısıtlanmasının ülkeyi haksız bir barışa ve kalıcı savunmasızlığa zorlayacağını, Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye atacağını savundu. Macron, "Bu, yenilgi ruhu. Bu, sonraki savaşın tarifi. Bu, Fransa'nın pozisyonu olamaz" dedi.

42 ÜLKEDEN AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLDİRİ

İkinci önceliklerinin Ukrayna ile adil ve kalıcı bir barış için çalışmak olduğunu ifade eden Macron, Avrupa'nın bu süreçte üzerine düşen rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Konseyi'nde bu konudaki birliğin yeniden teyit edildiğini belirten Macron, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, tarihi bir karar aldık. 42 ülke, Fransa'nın öncülüğünde, Avrupa'nın güvenliğini yönlendirecek ilkeler üzerine bir bildiri onayladı" açıklamasını yaptı.

Macron, 2025'in başında başlatılan Gönüllüler Koalisyonu'nun da Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini hazırlamak için çalıştığını kaydetti. Yılın başında Paris'te kabul edilen bildirinin bu çalışmaların temelini oluşturduğunu belirten Macron, şunları ifade etti:

"Ukrayna ordusunu desteklemeyi ve bir ateşkes sonrası konuşlandırılabilecek çok uluslu bir gücü hazırlamayı öngörüyor. Hazır olduğumuzu göstermek için Polonya'da bir tatbikat sürüyor. Bu çalışmayı sürdürmek için perşembe günü Berlin'de bir araya geleceğiz."

"UKRAYNA İÇİN ADİL VE SAĞLAM BİR BARIŞ ELDE ETMEK"

Savaş sonrası döneme ilişkin hedeflerin Rusya dahil tüm taraflara açık biçimde anlatılması gerektiğini belirten Macron, Avrupa'nın uzun vadeli güvenliği için ABD'den beklentilerin de ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın NATO'da yerinin olduğunu ve Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol oynadığını vurgulayan Macron, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Amacımız net: Ukrayna için adil ve sağlam bir barış elde etmek, sonra da herkesle birlikte Avrupa için ortak bir güvenlik çerçevesini güçlendirmeye devam etmek. Böylece Ukraynalıları, Fransızları ve tüm Avrupalıları uzun vadede koruyacağız."

Kaynak: ANKA
Savaş ve ÇatışmaDiplomasiPolitikaFransaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Ali Koç’tan dikkat çeken “Türkiye“ hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı
23:36
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
22:51
Tam 34 kilo verdi Yeni halini görenler tanıyamıyor
Tam 34 kilo verdi! Yeni halini görenler tanıyamıyor
22:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon soruşturmasındaki son rakamları açıkladı: 33,4 milyar TL geri alındı, 161 milyar TL ödeme yapıldı
22:03
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
Lamine Yamal ada almadı, ailesine ev aldı: Babası Nasraoui konuştu
21:16
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakanla yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
20:38
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ile ittifaka açık kapı: Türkiye açısından bir beka sorunu ortaya çıkarsa olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 23:44:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Macron Ukrayna'ya desteği yineledi, Fransa öncülüğünde 42 ülke bildiriyi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android