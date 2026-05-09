Macron'un Afrika Turu: Mısır'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron'un Afrika Turu: Mısır'a Ziyaret

09.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İskenderiye'de Sisi ile buluşarak üniversite açılışına katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır, Kenya ve Etiyopya'yı kapsayan Afrika turu kapsamında İskenderiye'ye geldi.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Macron, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentine ulaştı ve burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Macron ile Sisi'nin, İskenderiye yakınlarındaki Burc El Arab bölgesinde bulunan Senghor Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılışına katılacağı aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi'nin, Macron ve bazı Afrikalı yetkililerin katılımıyla üniversitenin yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştireceği ifade edildi.

1990 yılında İskenderiye'de kurulan Senghor Üniversitesi, Uluslararası Frankofoni Örgütü'ne (OIF) bağlı önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor. Üniversite, Afrika kıtasına yönelik kalkınma, sağlık, çevre, kültür ve yönetim gibi alanlarda yüksek lisans programları sunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Macron, Mısır ziyaretinde Sisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele alacak.

İki liderin ayrıca 15. yüzyıldan kalma İskenderiye'deki Kayıtbay Kalesi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Macron'un, Mısır'ın ardından Kenya ve Etiyopya'ya geçerek temaslarını sürdüreceği ve Afrika-Fransa işbirliği kapsamında çeşitli zirvelere katılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'un Afrika Turu: Mısır'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:22:50. #7.13#
SON DAKİKA: Macron'un Afrika Turu: Mısır'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.