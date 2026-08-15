Macron'un Jet Ski Tatili Tepki Topladı

Fransa'da aşırı sıcaklıklar ve orman yangınları devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Bu yaz rekor seviyedeki sıcakların etkili olduğu Fransa'daki orman yangınlarında 117 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Macron'un Fransa'da Bregançon Kalesi'nin bulunduğu Var vilayetinde geçirdiği tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı Paris Match dergisinin bu haftaki sayısının kapağında kullanıldı.

Ülkede aşırı sıcak ve yangınlar sürerken, Macron'un güneş gözlükleriyle jet ski üzerinde çekilen bu fotoğrafı, siyasetçilerin tepkisini çekti.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sıcaklarda Fransa yanarken, Fransızların bir kısmı tatile gidememişken, Cumhurbaşkanı Bregançon'da jet skiyle eğleniyor. Mesaj bu mudur? Oldukça başarılı." ifadelerini kullandı.

Fransız Milletvekili Alexis Corbiere aynı platformdan yaptığı açıklamada, derginin kapağında jet ski üzerinde siyah gözlükleriyle olan Macron'un kaslarının öne çıkarıldığı değerlendirmesinde bulunurken, jet skinin çevre kirliliğine sebep olduğunu kaydetti.

Corbiere, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir mizansen yapılmasının, Macron'un "megalomanlığını" ve mevcut ekolojik, sosyal ve demokratik krizi anlamadığını gösterdiğini savundu.

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da aşırı sıcaklar, kuraklık, tarihi orman yangınları, iklim ve barınma krizi yaşandığını, işsizlik ve yoksulluğun arttığını ve ülkenin devasa bir borcu olduğunu belirtti.

Tondelier, kıyamet gibi bir yazın ortasında Macron'un tatili hakkında Paris Match'dan kendisine bir röportaj ısmarladığını savunarak, Fransız Cumhurbaşkanının tatile çıktıktan sonra da sıcakların ve orman yangınlarının ülkede devam ettiğine işaret etti.