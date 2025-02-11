Macron ve Cang: Yapay Zekada Küresel Yönetim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing, yapay zekanın küresel yönetiminde daha fazla rol üstlenmek istediklerini belirtti.

Macron, uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Paris'e gelen Cang'ı, Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki siyasetçinin ülkelerinin yapay zekanın küresel yönetiminde daha aktif rol üstlenmek istediklerini dile getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, iki siyasetçinin, bu teknolojinin potansiyelini geliştirme arzusu ve getirdiği risklerin kontrol altına alınması gerekliliğine değindikleri belirtildi.

Ayrıca, Macron'un Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında ticaret konularında açık bir diyalog sürdürmeye kararlı olduğunu söylediği belirtilen açıklamada, "Rekabet kuralları firmalarımız için adil olmalı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Macron'un, Çin'den AB'nin konyak sektörüne yönelik tedbirleri kaldırmasını istediği aktarıldı.