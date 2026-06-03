Macron ve Magyar'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile yeni bir stratejik ortaklık hazırlanması konusunda mutabakata vardıklarını ve anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyaa hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın Fransa'ya geldiğini duyurarak, "Bugün, Macaristan ile Fransa arasında yeni bir stratejik ortaklığın hazırlanmasına başlamaya karar veriyoruz; bu ortaklık yıl sonuna kadar imzalanacak" dedi.

Macron, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hoş geldiniz, Sevgili Peter Magyar. Macaristan'da yeni bir çağ açılıyor, ama aynı zamanda Avrupa'da Macaristan için de! Bugün, Macaristan ile Fransa arasında yeni bir stratejik ortaklığın hazırlanmasına başlamaya karar veriyoruz; bu ortaklık yıl sonuna kadar imzalanacak. Bu, savunma, nükleer enerji, altyapı, ulaşım veya tarım gibi stratejik sektörlerde ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacak."

Ayrıca, Avrupa egemenliği gündemimize katkıda bulunacak; bu gündem, güvenliği ve savunması için hareket edebilen, rekabet gücünü artırabilen ve demokrasisini koruyabilen bir gündem."