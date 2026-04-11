Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron ve Pezeşkiyan, Kalıcı Ateşkes Üzerine Görüştü

11.04.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Pezeşkiyan ile telefonda ABD-Iran ateşkesini ve güvenlik müzakerelerini ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkese ilişkin Pakistan'da düzenlenen İslamabad Görüşmeleri'ni ele aldı.

Macron, Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.

Pezeşkiyan hakkında Macron, "Onu, kalıcı bir gerilimin azaltılmasının ve ilgili tüm ülkelerle bölgede güvenliği sağlamak için sağlam garantiler içeren bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırdım." ifadelerini kullandı.

Macron, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği en kısa sürede yeniden sağlaması beklentisini dile getirdiğini belirterek, Fransa'nın buna katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu vurguladığını belirten Macron, bu ateşkese Lübnan'da da uyulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Macron, Lübnan'ın kaderiyle ilgili karar verme ve devletin egemenlik yetkisini kullanma konusunda tek meşru otorite olan Lübnan makamlarını desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:15:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.