Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana 2025 Gen Z Protestolarındaki Rolü Nedeniyle 10 Yıl Ağır İş Cezasına Çarptırıldı

Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana, 2025'teki "Gen Z" protestolarındaki rolü nedeniyle 10 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Antananarivo Ceza Mahkemesi, Ravalomanana'yı 2025'teki Gen Z protestoları sırasında güvenlik güçlerine göstericilere karşı güç kullanılması yönünde emir ve talimat vermesi ve ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olaylara iştirak etmesi gerekçesiyle suçlu buldu.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın özel danışmanlığını da yapan Ravalomanana'yı kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarına iştirak etmekten 10 yıl ağır iş cezasına çarptırdı.

Ravalomanana, 12 Ekim 2025'te Senato Başkanlığından alınmış, 27 Aralık'ta evinde gözaltına alınmış ve 17 Ocak 2026'da Imerintsiatosika Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ravalomanana hakkında ayrıca yolsuzluk iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Ravalomanana'nın avukatı Lazatiana Razafimamonjy, kararı "siyasi" olarak nitelendirerek temyize gideceklerini açıkladı.

Madagaskar'da Eylül 2025'te elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Protestoların büyümesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkeden ayrılmış, Albay Michael Randrianirina liderliğindeki ordu yönetime el koymuştu.