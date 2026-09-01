Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana 2025 Gen Z Protestolarındaki Rolü Nedeniyle 10 Yıl Ağır İş Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana 2025 Gen Z Protestolarındaki Rolü Nedeniyle 10 Yıl Ağır İş Cezasına Çarptırıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'daki Ceza Mahkemesi, eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana'yı 2025'teki 'Gen Z' protestoları sırasında güvenlik güçlerine göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat vermesi ve ölümlerle sonuçlanan olaylara iştirak etmesi nedeniyle suçlu bularak 10 yıl ağır iş cezasına çarptırdı. Ravalomanana, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın özel danışmanıydı. Avukatı kararı 'siyasi' olarak nitelendirerek temyize gideceklerini açıkladı.

Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana, 2025'teki "Gen Z" protestolarındaki rolü nedeniyle 10 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Antananarivo Ceza Mahkemesi, Ravalomanana'yı 2025'teki Gen Z protestoları sırasında güvenlik güçlerine göstericilere karşı güç kullanılması yönünde emir ve talimat vermesi ve ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan olaylara iştirak etmesi gerekçesiyle suçlu buldu.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın özel danışmanlığını da yapan Ravalomanana'yı kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarına iştirak etmekten 10 yıl ağır iş cezasına çarptırdı.

Ravalomanana, 12 Ekim 2025'te Senato Başkanlığından alınmış, 27 Aralık'ta evinde gözaltına alınmış ve 17 Ocak 2026'da Imerintsiatosika Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ravalomanana hakkında ayrıca yolsuzluk iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Ravalomanana'nın avukatı Lazatiana Razafimamonjy, kararı "siyasi" olarak nitelendirerek temyize gideceklerini açıkladı.

Madagaskar'da Eylül 2025'te elektrik ve su kesintileri nedeniyle başlayan protestolarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Protestoların büyümesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ülkeden ayrılmış, Albay Michael Randrianirina liderliğindeki ordu yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA

Andry Rajoelina, Antananarivo, Madagaskar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana 2025 Gen Z Protestolarındaki Rolü Nedeniyle 10 Yıl Ağır İş Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:46:25. #7.13#
SON DAKİKA: Madagaskar'da eski Senato Başkanı Richard Ravalomanana 2025 Gen Z Protestolarındaki Rolü Nedeniyle 10 Yıl Ağır İş Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement