Madagaskar'da M Çiçeği Salgını Büyüyor

Madagaskar'da Aralık 2025'te ilk kez tespit edilen M çiçeği (mpox) salgınında doğrulanan vaka sayısı 2 bini geçti.

Madagaskar Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Aralık 2025'ten bu yana ülkede 3 bin 387 şüpheli vaka bildirildi, bunlardan 2 bin 60'ı laboratuvar testleriyle doğrulandı.

Salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 21 yeni doğrulanmış vaka ve 40 yeni şüpheli vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, vatandaşlara şüpheli belirtileri gecikmeden sağlık kuruluşlarına bildirmeleri ve korunma tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.