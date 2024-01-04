Madde bağımlısı genç babası tarafından vurularak öldürüldü

KAĞITHANE'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Çiftçi, silah doğrulttuğu babası tarafından vuruldu. Ali Çiftçi hayatını kaybederken polise teslim olan baba Erol Çiftçi tutuklandı.

Olay, Salı gece 02.30 sıralarında, Nurtepe Mahallesi Barış Sokak üzerindeki bir binada gerçekleşti. İddialara göre, madde bağımlısı olan Ali Çiftçi, anne ve babasından para istedi. Baba Erol Çiftçi'nin oğluna para vermemesi üzerine Ali Çiftçi, silahını çıkararak zorla para istedi. Erol Çiftçi ile oğlu arasında yaşanan itişmede baba, oğlunun elindeki silahı alarak art arda ateş etti. Ali Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybederken baba Erol Çiftçi, polisi arayarak teslim oldu. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA KAPIYI AÇMAMAK İÇİN BAYAĞI BİR MÜCADELE EDİYOR

Mahalle sakini Vedat Koçer Madde bağımlısı bir gencimiz babası tarafından öldürüldü. Gece 12'den sonra çocuk madde almış bir şekilde eve geliyor. Babasına kapıyı açmasını söylüyor. Baba kapıyı açmamak için bayağı bir mücadele ediyor. Çünkü çocuğunu tanıyor. Daha sonra da bu vahim olay gerçekleşiyor. Çocuğun elinde silah var. Silahla babasını öldürmeye teşebbüs ederken babası elinden alıyor. O esnada bu olay gerçekleşiyor. Çocuk daha önce de sorun yaratıyordu. Babası çocuğu kurtarmak için çok mücadele etti. Tedaviye yatırdı, uzaklaştırma da aldırdı fakat bir türlü kurtarmadı dedi.