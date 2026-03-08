Maden Göçüğünde İşçi Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde maden ocağında göçük altında kalan Bayram Bostancı hayatını kaybetti.

Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'ndeki bir çinko madeninde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçi Bayram Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cansız bedeni göçük altından çıkarılarak, hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.