Maden İşçileri Mücadeleye Hazır
Maden İşçileri Mücadeleye Hazır

09.04.2026 01:20
Bağımsız Maden İş Sendikası, TBMM'de muhalefetle görüşerek direnişe başlama kararlılığını iletti.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Genel Başkan Gökay Çakır, sendika avukatı Abdurrahim Demiryürek ve 6 maden işçisinden oluşan heyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli muhalefet temsilcileriyle görüşerek rapor sunduğunu açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, heyetin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Parti Meclisi Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'la görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, heyetin direnişe başlama konusundaki kararlılığını da ilettiği kaydedildi. Bu görüşmelerin, mücadele başladıktan sonra "haberimiz yoktu" şeklindeki yaklaşımların önüne geçmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Sendika, Beypazarı ve Mihalıççık'taki işçilerin Naksan Holding döneminden bu yana biriken kıdem, ihbar, ücret alacakları ve maaşlarının, güncel faizleriyle birlikte işçilerin hesaplarına yatırılıncaya kadar mücadelenin süreceğini bildirdi.

Açıklamada, Doruk Madencilik işverenliğinin yaptığı açıklamaya da tepki gösterilerek, şu aşamada yalnızca Beypazarı ve Mihalıççık işçilerinin geçmişe dönük hak kayıpları için mücadele başlatıldığı belirtildi. Sendika, açıklamada kullanılan üslubun sürmesi halinde Elazığ Maden, Kütahya Eti Gümüş ve Söğüt Seramik başta olmak üzere diğer işyerlerindeki emek gaspı iddialarını da ayrı direniş başlıklarıyla kamuoyunun gündemine taşıyabileceklerini ifade etti.

Bağımsız Maden İş, direnişin başlayacağı 12 Nisan Pazar günü saat 18.00'e kadar her türlü müzakere, diyalog ve barışçıl çözüm önerisine açık olduklarını da duyurdu. Sendika, eylem başladıktan sonra çözüm önerisi olmayan kişilerin maden işçilerinden uzak durması gerektiğini savundu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

