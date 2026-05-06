Maden İşçilerinden Bakan Çiftçi\'ye Teşekkür Ziyareti

06.05.2026 01:18
Ankara'da 17 günlük eylemi sona eren maden işçileri, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye teşekkür etti.

Ankara'da, çalıştıkları firma ile yaşadıkları alacak sorununun çözülmesinin ardından 17 günlük eylemlerini bitiren maden işçileri, sürece katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır'ın başkanlığındaki işçi heyeti, haklarının ödenmesi üzerine eylem ve grevlerini sonlandırdıklarını duyurduktan sonra İçişleri Bakanlığı'na geldi.

Bakan Çiftçi tarafından kabul edilen maden işçileri, sürecin çözüme kavuşmasındaki katkıları dolayısıyla Çiftçi'ye teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi "Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Kabulde konuşan Sendika Genel Başkanı Çakır, eylemin suhuletle ve uzlaşıyla sona ermesinde Çiftçi'nin devreye girmesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi.

Ziyaretin sonunda işçiler, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye çiçek takdim etti. Kabulde işçiler Abdullah Kara, Özcan Gültekin ve Sinan Koçak da yer aldı.

Kaynak: AA

