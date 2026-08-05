Alacaklarını talep eden Doruk Madencilik işçilerinden oturma eylemi: Haftaya açlık grevine başlayacağız - Son Dakika
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Alacaklarını talep eden Doruk Madencilik işçilerinden oturma eylemi: Haftaya açlık grevine başlayacağız

Alacaklarını talep eden Doruk Madencilik işçilerinden oturma eylemi: Haftaya açlık grevine başlayacağız
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Eskişehir'deki Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi için Ankara Kızılay'da oturma eylemi yaptı. Sendika başkanı, sorun çözülmezse açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Kızılay'da oturma eylemi yaptı. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Bu hafta bir ses çıkmazsa haftaya da açlık grevine başlayacağız" dedi.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 10. gününde de sürdürüyor.

Seslerini duyurabilmek için her gün farklı eylemler yapan işçiler, bugün Kızılay'daki Çankaya Belediye Başkanlığı önünde oturma eylemi düzenledi. "Ölmek var, dönmek yok", " Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri" sloganları atan madenciler, baretlerini yere vurarak düdük çaldı.

Engelli bir vatandaş da buraya gelerek işçilere moral olması amacıyla saz çaldı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, seslerini duyurmak için gerekirse bir, gerekirse iki ay yılmayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Görüşmeler başladı, savcılar göreve davet edildi. Gün itibarıyla şirket basın açıklaması duyurmuş. Gerçekten talihsiz bir açıklama. Gün geçtikçe, şaşıran ördeğin misali dibe batıyor. Bu arkadaşlar sana yıllarca hizmet etti. Etmeye devam edenler var içimizde. Fakat niye bu zulmü gerçekleştiriyorsun? Malın var, mülkün var. Mal edilme hastalığından bir an önce vazgeç, Sayın Sebahattin Yıldız. Bu emekçinin hakkını öde. Burada sokaklarda başı dik gezebilmen için gerçekten kimin alacağı varsa öde ki rahat et. Sen de rahat et, biz de rahat edelim.

"SENİN TAKVİMİNE GÜVEN YOK"

Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. On gündür sesimizi duymadınız. Bir tane adam ülke gündemini bu kadar meşgul ediyorsa gereken neyse bir an önce yapılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bir an önce derdimize çare olmanızı bekliyorum. Sizin bir telefonunuz bu işvereni yola getirecektir. Bundan da şüphemiz yoktur. Bu hafta bir ses çıkmaz ise haftaya da açlık grevine başlayacağımızı buradan beyan ediyorum. Sorumlusu biz değiliz. Sorumlusu bir tane patron ve onun bu pervasızlığına, bu haksızlığına göz yuman kişilerdir.

Dün bir ücret ödemesi yapıldı. Sadece 50 arkadaşım maaş almamıştı. Onlara nisan ayının üçte ikisi ve mayıstan belli bir kısım yatırdı. Halen daha ödeme bitmiş değil, maaş konusunda. ve 580 kişinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ücretsiz izin alacakları var. Bunlar için şimdi de bir telefon trafiği yaşandı. O trafikte de 'Takvim verelim' denildi. Senin takvimine güven yok."

İşçiler, belediye önünde oturma eylemini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alacaklarını talep eden Doruk Madencilik işçilerinden oturma eylemi: Haftaya açlık grevine başlayacağız - Son Dakika

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