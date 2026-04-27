Maden İşçilerinin Direnişi Zonguldak'ta Destek Buldu

Madenci Anıtı'ndaki basın açıklamasına Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube başkanları ve maden işçileri katıldı.

Platform Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve tazminatları için başlattığı direnişin hak arayışı olduğunu belirtti. İşçilerin ödenmeyen maaşları ve sigorta primlerinin bilinçli sömürü olduğunu vurguladı. Açlık grevi ve yer altı direnişleriyle seslerini duyuran işçilerin lütuf değil, alın terlerinin karşılığını istediğini söyledi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçilerin taleplerinin karşılanması için mücadelelerini sürdürdüğünü belirtti. Eylemin 16., açlık grevinin 8. gününde olduklarını hatırlattı. İşçilerin talepleri arasında ödenmeyen ücretler, tazminatlar, sigorta hakları ve iş güvencesi yer alıyor. Mutlu, yetkililere seslenerek işçilere kötü muamele yapılmamasını ve haklarının ödenmesini istedi.

Açıklama sırasında 'Doruk maden işçisi yalnız değildir' ve 'Madencinin hakkı hemen ödensin' sloganları atıldı. Katılımcılar baretlerini yere vurarak destek verdi.