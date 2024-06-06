Maden Koyu'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Maden Koyu'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Maden Koyu\'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Maden Koyu'nda Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları, gönüllü vatandaşlar, öğrenciler ve jandarma ekipleri bölgedeki çöpleri topladı. Ayrıca caretta caretta yuvaları da tespit edilerek işaretlendi. Etkinlikte konuşan yetkililer, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

06.06.2024 14:33
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Maden Koyu'nda Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları, gönüllü vatandaşlar, öğrenciler, jandarma ekipleri, bölgedeki çöpleri topladı.

Ayrıca bölgede bulunan caretta caretta yuvaları da tespit edilerek işaretlendi.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya da katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maden Koyu'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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