Madenciler Hakları İçin Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madenciler Hakları İçin Eylemde

Madenciler Hakları İçin Eylemde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden-İş Sendikası, işçi hakları için eylemlerine devam ediyor; gözaltılar hukuksuz.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Pazartesi günü, Türkiye'deki 600 milletvekilinin, Türkiye'deki bütün sendikaların sesimize ses olmalarını istiyoruz. Çünkü bir sendika yöneticisi ya da işçiler hakkını arıyor diye her gün gözaltına alınamaz. Bizim eylemimiz bu saatten sonra buradaki 150 işçinin eylemi değil, Türkiye işçi sınıfının eylemidir" dedi. Gözaltına alınan Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde ve Doruk Madencilik'de çalışan işçilerin haklarını alma talebiyle başlattığı eylem altıncı gününde devam ediyor.

Madenciler,  24 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları oturma eylemini üstleri çıplak şekilde 5 saat sürdürdü. İşçiler, baretlerini yere vurarak, "Bakanlık halka hesap verecek", "Holdinglere el pençe, madenciye işkence", "Alparslan Bayraktar peşimizi bırak" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BU HUKUK DEĞİL"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız sürekli gözaltında kaldığı için biraz yoruldular. Bunun için eylemimiz rutin şekilde devam ediyor. Ama pazartesi günü, Türkiye'deki 600 milletvekilinin, Türkiye'deki bütün sendikaların sesimize ses olmalarını istiyoruz. Çünkü bir sendika yöneticisi ya da işçiler hakkını arıyor diye her gün gözaltına alınamaz. Bu yasal değil, hukuk değil, adalet değil. İşçi sınıfını, sendikaları korkutmaktır bu. Sürekli insanlar gözaltına alınamaz. Alınacaksa insanlar gözaltına bir kere de patronu gözaltına alın, bir de onu görsün işçi sınıfı. Ama hiçbir zaman patronlar gözaltına alınmıyor. Başaran Aksu 2 saat sonra serbest kalacak. Şu anda savcılık, imza şartıyla hakime sevk etmiş. Bizim eylemimiz bu saatten sonra buradaki 150 işçinin eylemi değil, Türkiye işçi sınıfının eylemidir."

İşçiler, bakanlık önünden ayrılarak konakladıklar misafirhaneye döndü.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Hakları İçin Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Bangladeş’te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı Bangladeş'te tersanede zehirli gaz: 8 ölü, 14 yaralı
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi: Tam bilet 40 TL
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı

16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 17:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Madenciler Hakları İçin Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.