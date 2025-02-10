Madenciler Özelleştirme İçin Yürüyüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madenciler Özelleştirme İçin Yürüyüşte

Geniş Video İzle

Çayırhan Termik Santrali özelleştirmesine karşı çıkan madenciler, Ankara'ya yürüyüşe devam ediyor.

10.02.2025 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, Beypazarı'ndan Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün ilk 20 km'sini bitirerek Ankara'nın Akkaya Köyü'nde dinlenmeye çekildiler. Yürüyüş yarın sabahın erken saatlerinde tekrar başlayacak. Direnen madencilere destek olmayan gelen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'da sürece ilişkin, "Bu işten bir an evvel vazgeçsinler, işçinin de bölgenin de bizim de huzurumuzu bozmasınlar" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı, 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümet yetkililerinden "varlık satışının 3 ay ötelendiğini ve 4 Mart 2025 tarihine ertelendiğini" öğrendikten sonra yürüyüşe ara vermişlerdi.

Maden işçileri, ara verdikleri yürüyüşe Beypazarı'dan tekrar başladı. Beypazarı'ndan Akkaya Köyü'ne ulaşan direnen madenciler yaklaşık 20 kilometre yol kat ettiler. Geceyi Akkaya Köyü'nde geçirecek Maden işçileri sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Ayaş İlçesine doğru yürüyüşe başlayacakları belirtildi. Madencilerin ulaşmayı hedeflediği nihai hedef ise Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

"Eski düzenleme ile bu yapılan düzenlemede bir fark yok"

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı yürüyüş başlatan madencilere TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan destek geldi. İşçilerin ilk günkü yürüyüşlerinin son safhasına katılan Atalay, işçilerin konakladığı Akkaya Köyü'nde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 5 dakika evvel buraya geldiler. Hava bayağı soğuk. Aşağı yukarı 3 aydır süren bir mücadele. İki tane başkan hem müzakere yapıyorlar, hem mücadele yapıyorlar. Çayırhan, Nallıhan, Beypazarı bu bölgenin bir kısmının yarısı, bir kısmının 4-3'ünü; spor sahaları, camiler, okullar bunların içinde diyorlar ki 'biz bunları özelleştireceğiz, satacağız'. Ülkeyi yönetenlerin tamamına bunun yanlış olduğunu, bölge halkına zarar verdiğinizi, maden işçisine, enerji işçisine zarar verdiğinizi, hele bu ortamda çalışanların ekonomik sıkıntısının had safhada olduğunu defalarca kez muhataplarımıza her ortamda anlattık. Aşağı yukarı saat 2.30 civarında Çalışma Bakanı'yla beraberdim. Bu konuyu bir daha anlattım kendisine. Buraya geleceğimi ifade ettim. Bu yapılan düzenlemede hiçbir şey yok dedim. Yani eski düzenleme ile bu yapılan düzenlemede bir fark yok.

"Özelleştirme bu ülkeye bugüne kadar fayda getirmedi"

Onun için bu işten vazgeçin, milletin huzurunu bozmayın. Özelleştirme bu ülkeye bugüne kadar fayda getirmedi, örnekleri ortada. Bas bas bağırıyorum. Bugün burada bir daha ifade ediyorum. Sağımda, solumda, yan tarafımda olan kardeşlerimiz çalıştıkları yerden 3 kuruş ücret alıyorlar. Diyorlar ki 'bizim huzurumuzu bozmayın, bu işten vazgeçin'. Bu akşam arkadaşlarımız burada kalacaklar. Yarın akşam yine bir 20-25 kilometre yürüyecekler, ayakta kalacaklar. Ertesi gün Yenikent'te kalacaklar, sonra Ankara'ya gelecekler. Duymayanlara bu meseleyi bir daha Ankara'da anlatmaya gayret edecekler. İnşallah bizim bu talebimize kulak verirler. Yeteri kadar ülkede sıkıntı var, problem var. Yani bu uygun bir iş değil, doğru bir iş değil. Ülkeye de bölgeye de hiçbir faydası yok. Başta Maliye Bakanı olmak üzere, Enerji Bakanı olmak üzere Bu işten bir an evvel vazgeçsinler İşçinin de bölgenin de bizim de huzurumuzu bozmasınlar. Pikniğe falan gitmiyoruz, deniz kenarına falan gitmiyoruz. Bu bölgenin işçinin sıkıntısını, derdini anlatmaya gayret ediyoruz. İnşallah gözleri görür, kulakları duyarlar. Bölgenin bizim bu haklı talebimize, arkadaşlarımızın haklı talebine müspet bir cevap verirler."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Beypazarı, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Ankara, Enerji, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madenciler Özelleştirme İçin Yürüyüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:51:26. #1.13#
SON DAKİKA: Madenciler Özelleştirme İçin Yürüyüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.