Madencilik Sektörü Meclis'te Tartışıldı: Araştırma Önergeleri Reddedildi

Yeni Yol Grubu ve İyi Parti, madencilik sektörünün incelenmesi için TBMM'ye iki ayrı Meclis Araştırma Önergesi sundu. Görüşmeler sırasında AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Doruk Madencilik çalışanlarının yaklaşık 180 milyon TL alacağı bulunduğunu, 37 milyon TL'sinin ödendiğini ve 29 Nisan'da kalan alacakların verileceğini söyledi. Çolakoğlu, sektördeki ücret güvensizliği ve yapısal sorunların farkında olduklarını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, madenlerin sömürü düzenine karşı direnişlerin filizlendiği yerler olduğunu vurguladı. Doruk Madencilik işçilerinin dokuz gündür Ankara'da direnişte olduğunu hatırlatan Konuralp, işçilerin yalnızca kendi sorunlarını değil, işçi sınıfının tarihini taşıdığını ifade etti.

AKP'li Çolakoğlu, 2014'te Maden Kanunu'na eklenen maddeyle yer altı işçilerinin ücretlerinin iki katı olacağının kanunlaştırıldığını ve 2024'te işveren katkısının artırılacağını söyledi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, son üç yılda 507 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek sektörde insan onurunun hiçe sayıldığını dile getirdi. İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise son 12 yılda madenlerde bin 267 emekçinin can verdiğini söyleyerek iktidarın tutumunu eleştirdi. Önergeler, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.