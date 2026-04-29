Madencilik Sektörü Meclis'te Tartışıldı: Araştırma Önergeleri Reddedildi

29.04.2026 08:40
Yeni Yol Grubu ve İyi Parti'nin madencilik sektörünü inceleme önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Görüşmelerde Doruk Madencilik işçilerinin alacakları ve sektördeki sorunlar ele alındı.

Yeni Yol Grubu ve İyi Parti, madencilik sektörünün incelenmesi için TBMM'ye iki ayrı Meclis Araştırma Önergesi sundu. Görüşmeler sırasında AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Doruk Madencilik çalışanlarının yaklaşık 180 milyon TL alacağı bulunduğunu, 37 milyon TL'sinin ödendiğini ve 29 Nisan'da kalan alacakların verileceğini söyledi. Çolakoğlu, sektördeki ücret güvensizliği ve yapısal sorunların farkında olduklarını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, madenlerin sömürü düzenine karşı direnişlerin filizlendiği yerler olduğunu vurguladı. Doruk Madencilik işçilerinin dokuz gündür Ankara'da direnişte olduğunu hatırlatan Konuralp, işçilerin yalnızca kendi sorunlarını değil, işçi sınıfının tarihini taşıdığını ifade etti.

AKP'li Çolakoğlu, 2014'te Maden Kanunu'na eklenen maddeyle yer altı işçilerinin ücretlerinin iki katı olacağının kanunlaştırıldığını ve 2024'te işveren katkısının artırılacağını söyledi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, son üç yılda 507 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek sektörde insan onurunun hiçe sayıldığını dile getirdi. İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise son 12 yılda madenlerde bin 267 emekçinin can verdiğini söyleyerek iktidarın tutumunu eleştirdi. Önergeler, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü
Survivor’dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı
Kadın futbol maçında görülmemiş olay Kadın futbol maçında görülmemiş olay
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Otomotiv devinden radikal karar Yeni otomobil için en ucuz 2 modeli kaldırdı Otomotiv devinden radikal karar! Yeni otomobil için en ucuz 2 modeli kaldırdı
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü Kazada kurtulan olmadı Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Kazada kurtulan olmadı

08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:46
Trump’tan kurmaylarına talimat: İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
