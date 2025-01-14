Madencilikte Kayıt Dışı İstihdam Azaldı - Son Dakika
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Madencilikte Kayıt Dışı İstihdam Azaldı

Bakan Işıkhan, madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdamın 2023'te minimum seviyeye ulaştığını duyurdu.

14.01.2025 14:48
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranının 2014'ten itibaren sürekli düşüş eğiliminde olduğunu ve 2023 itibarıyla minimum seviyeye ulaştığının görüldüğünü bildirdi.

Bakan Işıkhan, Ankara'da bir otelde "Sektör Buluşmaları" kapsamında madencilik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, sektördeki iş gücü piyasalarının yapısal sorunlarını çözmeyi ve istihdamı artırmaya yönelik ortak akıl geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ve 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da madencilik sektörünün makro hedeflerini ortaya koyan temel politikaların bulunduğuna işaret etti.

Işıkhan, 12. Kalkınma Planı kapsamında ortaya konan temel hedeflere değinerek, sektörün katma değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının 2028'e kadar yüzde 2'ye ulaştırılmasının, 2023'te yaklaşık 5,7 milyar dolar olan madencilik ihracatının değerinin de 2028'e kadar yaklaşık iki kat artırılarak 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Orta Vadeli Program'da ise Türkiye'nin ithalat bağımlılığının azaltılmasına ve dış ticaret dengesi ile cari işlemler açığının iyileştirilmesine yönelik hedeflerin bulunduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bu hedefler, sektörün hem ulusal ekonomiye katkısını artırmayı hem de uluslararası rekabetteki etkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

"Kayıt dışı istihdam oranı 2023 itibarıyla minimum seviyeye ulaştı"

Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, madencilik sektörünün geleceğine de yön verdiğini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla dünya madencilik sektöründe önemli bir aktör olduğunun altını çizen Işıkhan, maden yataklarının, coğrafi dağılımı sayesinde ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmada da önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Madencilik sektörünün istihdam boyutuyla da öne çıktığını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"SGK verilerine göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe sigortalı çalışanların toplam zorunlu sigortalılar içindeki payı 2022'te yüzde 0,94 iken, 2024'te bu oran yüzde 0,88 olarak kayıtlara geçmiştir. Madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranının 2014'ten itibaren sürekli bir düşüş eğiliminde olduğu ve 2023 yılı itibarıyla minimum seviyeye ulaştığı görülmektedir."

Ulusal İstihdam Stratejisi

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını, bu stratejinin sürdürülebilir istihdamın sağlanması için önemli bir rehber olacağını vurgulayan Işıkhan, "Stratejimiz, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlanmasını hedeflerken, aynı zamanda iş gücü piyasalarındaki yapısal sorunlara çözüm üretmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflemektedir." bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, çevre ve iş güvenliği bilincinin artırılması, eğitim ve sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin yönetimi amacıyla madenciliğe özgü kurumsal altyapının daha da güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madencilikte Kayıt Dışı İstihdam Azaldı - Son Dakika

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