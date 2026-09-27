Madrid'de binlerce kişi 87 yaşındaki kadının tahliyesi sonrası Sol Meydanı'nda kamp kurdu - Son Dakika
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Madrid'de binlerce kişi 87 yaşındaki kadının tahliyesi sonrası Sol Meydanı'nda kamp kurdu

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İspanya'da konut krizine karşı Madrid'de binlerce kişi, 87 yaşındaki kadının evinden polis zoruyla çıkarılması sonrası sokağa indi. Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısıyla Sol Meydanı'nda kamp kuran göstericiler, hükümetin 29 Eylül'de alacağı kararları yeterli bulmadı.

İspanya'da son bir haftadır siyasetin ana gündem maddesini oluşturan ve toplumda büyük tepkilere yol açan konut krizine karşı binlerce kişi başkent Madrid'de meydanlara indi.

Madrid'de Mari Carmen adlı 87 yaşındaki bir kadının, 70 yıldır kirada oturduğu evin kirasını ödeyemeyecek hale gelmesi sonrasında mahkeme kararı ve polis zoruyla hafta içinde evinden çıkartılmasının ardından başlayan gösteriler ara vermeden devam ediyor.

Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir kez daha sokaklara dökülen İspanyollar, Madrid'de büyük bir gösteri yaptı.

"Başka bir Mari Carmen olmasın" temasıyla gösteriyi gerçekleştiren konfederasyondan yapılan açıklamada, "Hükümetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı'nda kamp kuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin 29 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alacağını duyurmasının yeterli olmadığını savunan Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, "sonuna kadar mücadele edeceklerini" vurguladı.

Sol Meydanı'nda çadırlar kurarak sabahlayacaklarını duyuran gruba henüz polis müdahale etmedi.

İspanya'nın gösterilerde sembol yeri olan Sol Meydanı'nda son olarak 15 Mayıs 2011'de, kendilerine "Öfkeliler" adını veren bir toplumsal hareket, güvenlik güçleri alanı boşaltana dek haftalarca süren kitlesel bir çadır eylemi gerçekleşmişti.

Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya'da son 2-3 yıldır yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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