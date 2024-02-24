Madrid'deki Hayvanat Bahçesindeki Dev Panda, Çin'e Dönüş İçin Veda Ediyor - Son Dakika
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Madrid'deki Hayvanat Bahçesindeki Dev Panda, Çin'e Dönüş İçin Veda Ediyor

Madrid\'deki Hayvanat Bahçesindeki Dev Panda, Çin\'e Dönüş İçin Veda Ediyor

Madrid'deki hayvanat bahçesinde, yakında Çin'e dönecek olan beş kişilik panda ailesi için Perşembe günü veda partisi düzenlendi. Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu yetkilileri, dev pandalar Bing Xing ve Hua Zui Ba'nın, Madrid'de doğan üç yavruları Chulina, You You ve Jiu Jiu ile birlikte 29 Şubat'ta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya döneceklerini söyledi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

24.02.2024 15:10
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MADRİD, 24 Şubat 2024 (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de hayvanat bahçesinde görüntülenen dev panda, 22 Şubat 2024.

Madrid'deki hayvanat bahçesinde, yakında Çin'e dönecek olan beş kişilik panda ailesi için Perşembe günü veda partisi düzenlendi.

Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu yetkilileri, dev pandalar Bing Xing ve Hua Zui Ba'nın, Madrid'de doğan üç yavruları Chulina, You You ve Jiu Jiu ile birlikte 29 Şubat'ta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'ya döneceklerini söyledi. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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