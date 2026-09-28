Madrid Sol Meydanı'ndaki çadır kampında yüzlerce kişi yarınki kararnameyi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madrid Sol Meydanı'ndaki çadır kampında yüzlerce kişi yarınki kararnameyi bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madrid Sol Meydanı'ndaki kampta 26 Eylül'den beri bekleyen yüzlerce kişi, 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulu kararına odaklandı. Kiracılar TÜFE'ye bağlı sözleşmelerin süresiz uzatılmasını isterken, kararnamenin Meclis'te reddi halinde hükümetin düşmesi ve erken seçim riski bulunuyor.

İspanya'da konut krizine karşı başlayan ve sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarınca destek alan eylemler sürüyor.

Başkent Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'den bu yana çadırlarla kamp kuran yüzlerce kişi, 29 Eylül'de yapılacak Bakanlar Kurulundan çıkacak kararı bekliyor.

Sol Meydanı'ndaki eyleme katılan, Madrid Kiracılar Sendikası sözcülerinden Alicia del Rio, basına yaptığı açıklamada, öncelikli şartlarının, kiracıların yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde tüketici fiyat endeksine (TÜFE) bağlı kira sözleşmelerinin süresiz uzatılması olduğunu savundu.

İspanya'da mevcut durumda en fazla 5 ya da 7 yıl geçerli olan ev kira sözleşmelerinin süresiz uzatılmasını ve TÜFE'ye bağlı artışlarla süresiz kira sözleşmeleri yapılmasını istediklerini aktaran Rio, "Kontratı dolmak üzere olan bir kiracı tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Hükümetin çıkaracağı kararnameden olmazsa olmazımız süresiz kira sözleşmeleridir. Kira sözleşme dönemlerini uzatmak tek başına çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Madrid'deki eylemlerini İspanya'nın diğer kentlerine de taşıyacaklarını dile getiren Rio, "Kitlesel katılımlarla sokaklara indik. Üstelik bu durum sadece Madrid'de değil, ülkenin pek çok başka bölgesinde de yaşanıyor. Artık bu talepleri gerçeğe dönüştürmenin ve yeni konut modeline yönelmenin zamanı geldi. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yönetmen Almodovar'dan eylemcilere destek

İspanya'da gösterilerin sembol noktalarından Sol Meydanı'nda düzenlenen eyleme sanatçılar da destek verdi. Eylem, ekonomik krize karşı ortaya çıkan ve "Öfkeliler" olarak bilinen toplumsal hareketin 15 Mayıs 2011'de başlattığı, haftalarca süren gösterileri hatırlattı.

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Pedro Almodovar, Sol Meydanı'ndaki eyleme katıldı.

Almodovar, İspanyol televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Mari Carmen, bardağı taşıran son damla oldu. İspanyol toplumu için kesinlikle tahammül edilemeyecek bir durum. Siyasi sorumluluk taşıyanlar bu sorunu çözmeli, çünkü bizi yönetenler onlar. Birçok gencin bağımsız bir hayata adım atmasını engelleyen konut sorunu, İspanya'da hayatı felce uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet, kamuoyunu rahatlatacak bir kararname çıkarmak için müzakerelerini sürdürüyor

Azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise sert önlemler getirilmesinde ısrarcı olan küçük ortak Sumar İttifakı ile hükümete dışarıdan destek veren küçük partileri ikna edebilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Yatırım fonlarının konut satın almasının yasaklanması ve kiracılara gelir vergisi indirimi, evden tahliyelerin süreli şekilde durdurulması, sezonluk veya turistik kiralamalara düzenleme getirilmesi, evden zorla tahliyelerin engellenmesi, kira artışlarının kontrol altına alınması, devlet destekli konutlar inşa edilmesi ve ilk kez ev sahibi olacaklara doğrudan maddi destek gibi önlemler yürütülen siyasi müzakerelerin ana maddelerini oluşturuyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisi ise henüz konut kriziyle ilgili alınacak önlem paketini görmemesine rağmen hükümete destek vermeyeceğini açıkladı.

Gösterilere destek veren ve tepkileri haklı bulan hükümetin yarın çıkarması beklenen Kraliyet Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Kararnamenin kalıcı olabilmesi için ise 30 gün içinde Meclis tarafından onaylanması gerekecek.

Kararnamenin olası bir reddinde hükümetin düşmesi ve normal şartlarda 2027 ilkbaharında yapılacak genel seçimlerin erkene alınması riski de bulunuyor.

PP, Vox ve son dönemlerde hükümete desteğini çeken Katalonya için Birlik (Junts) partisi, konut kriziyle bağlantılı evden zorunlu tahliyeleri durdurmak için bu yasama döneminde hükümetin Meclise getirdiği 3 tasarıya da ret oyu vererek, yasallaşmasını engellemişti.

Konut krizinin sembolü Mari Carmen: "Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun"

Ülkedeki konut krizinde sembol haline gelen ve 70 yıldır kirada oturduğu evden 23 Eylül'de mahkeme kararı ve polis zoruyla çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen, kontrol amaçlı hastanede tutulmaya devam ediyor.

Bazı bakanların ve siyasetçilerin ziyaret ettiği Carmen, sosyal medya aracılığıyla hastanedeki yatağından yolladığı mesajında, "Orada, o kamp alanında olup mücadelede aranıza katılmayı çok isterdim. Ne yazık ki buna imkanım yok. Bu yüzden bulunduğum yerden hepinize sesleniyorum: Cesur olun, mücadeleyi sürdürün ve size ait olanı savunun. Dikkat edin, bünyeniz elverdiği ve devam etmek istediğiniz sürece kampı sürdürün. Tüm bunların başarılı bir sonuca ulaşmasını temenni ediyorum." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
MadridGüncelKabineEylülSanatEmlakDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin’de Yeni Parti İlçe Başkanlığı seçiminde havaya ateş açan emekli polis tutuklandı Mersin'de Yeni Parti İlçe Başkanlığı seçiminde havaya ateş açan emekli polis tutuklandı
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Putin’i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı
18:54
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
18:43
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 19:31:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Madrid Sol Meydanı'ndaki çadır kampında yüzlerce kişi yarınki kararnameyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei