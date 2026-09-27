Madrid Sol Meydanı'ndaki gösteriler 87 yaşındaki kiracının tahliyesiyle başladı - Son Dakika
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Madrid Sol Meydanı'ndaki gösteriler 87 yaşındaki kiracının tahliyesiyle başladı

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İspanyollar, Madrid Sol Meydanı'nda 26 Eylül'de kurdukları çadırlarda sabahlama kararı aldı. 87 yaşındaki kiracının 23 Eylül'de polis zoruyla tahliyesi sonrası başlayan eylem sürerken Başbakan Sanchez, 29 Eylül'de tahliyeleri engelleyecek kararnameyi çıkarmayı umuyor.

İspanya'daki konut krizine karşı merkezi ve özerk hükümetlerden çözüm isteyen İspanyollar, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda 26 Eylül'de kurdukları çadırlarda sabahlama kararı aldı.

Ülkedeki konut krizinde sembolleşen 87 yaşındaki Mari Carmen'in Madrid'de 70 yıldır kaldığı ikametin kirasını ödeyemeyecek hale gelmesi üzerine mahkeme kararıyla ve polis zoruyla 23 Eylül'de evinden çıkarılmasının ardından başlayan gösteriler, ara vermeden devam ediyor.

Kiracılar Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla 26 Eylül'de Madrid'de düzenlenen gösterinin ardından Sol Meydanı'nda kamp kuran kalabalık grup, barınma hakkıyla ilgili somut adımlar atılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini savundu.

Yaklaşık 100 çadırla kent merkezindeki en turistik ve işlek noktalardan Sol Meydanı'nda kamp kuran, çoğunluğu gençlerden oluşan gruba çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.

Madrid'de gelecek hafta yağış beklendiğinden Sol Meydanı'ndaki kampın yarından itibaren sona erdirilmesi ancak eylemlerin sürmesi öngörülüyor.

Başbakan Sanchez, konut krizini rahatlatacak kararnamenin çıkarılmasını umuyor

Başbakan Pedro Sanchez, partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 29 Eylül Salı günü düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında, kiracıların ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasını engelleyecek ve konut krizine bazı çözümler içeren kararnameyi yayımlayacaklarını söyledi.

Sanchez, "Konut kararnamesini salı günü çıkarabilmek için zamana karşı yarışıyoruz. Tekerleğe çomak sokmaktan başka bir şey yapmadılar." diye eleştirdiği muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerden konut kriziyle ilgili tasarılara Mecliste ret oyu verdikten sonra bu kez destek olmalarını istedi.

İspanya'nın gösterilerde sembol haline gelen Sol Meydanı'nda son olarak 15 Mayıs 2011'de, kendilerine "Öfkeliler" adını veren toplumsal hareket, güvenlik güçleri alanı boşaltana dek haftalarca süren kitlesel çadır eylemi gerçekleştirmişti.

Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya'da son 2-3 senedir yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında geliyor.

Kaynak: AA
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