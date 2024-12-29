Maduro: Bağımsızlık Mücadelesi Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro: Bağımsızlık Mücadelesi Sürecek

Nicolas Maduro, 2025'te de bağımsızlık mücadelesinin devam edeceğini açıkladı.

29.12.2024 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2025 yılında da ülkesinin bağımsızlığı için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Başkent Caracas'ta düzenlenen Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) yıl sonu törenlerine katılan Maduro, "Daha fazla vatan, daha fazla bağımsızlık ve daha fazla devrim." mesajını verdi.

Maduro, Venezuela'da 2024 yılını halk, asker ve polis arasındaki işbirliğini pekiştirme yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, yeni yılda ülkesinin menfaatlerini ne pahasına olursa olsun her yerde savunacaklarını söyledi.

FANB'nin ülkedeki barışı sağlamak için 24 saat durmadan çalıştığını vurgulayan Maduro, "Gelecek olan daha büyüktür. Yeni yılda da bağımsızlığımızı nerede ve nasıl olursa olsun savunacağız. Emperyalist güçler Venezuela için tehdit olmaya devam ediyor. Ancak bu düşmanları 25 yıldır büyük yenilgilere uğrattık. Faşizmin halen bir tehdit olarak varlığını sürdürdüğünü unutmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu törenlerine Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) ve Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) başkanlarının yanı sıra çok sayıda üst düzey komutan katıldı.

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini kazanan Maduro, 10 Ocak'ta yemin edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro: Bağımsızlık Mücadelesi Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:21 İşte 2024’ün en çok konuşulan magazin olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:20:26. #1.12#
SON DAKİKA: Maduro: Bağımsızlık Mücadelesi Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.