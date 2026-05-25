Maduro'dan Pentekost Bayramı Mesajı

25.05.2026 13:10
Tutuklu Maduro, Venezüellilere inanç ve birlik mesajı gönderdi, siyasi meşruiyetini koruma çabası olarak değerlendirildi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Katolik dünyasında kutlanan Pentekost Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara mesaj gönderdi.

New York'taki hapishanede tutulan Maduro, Pentekost Bayramı dolayısıyla Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Maduro, Venezuela halkını ve tüm dünyayı eşi Cilia Flores ile inanç, sevgi ve şükranla kucakladığını ifade etti.

Paylaşımında İncil'den alıntılar yapan Maduro, Venezuelalılara bilgelik ve alçakgönüllülük çağrısında bulundu.

Maduro'nun paylaşımı, Latin Amerika medyasında "siyasi meşruiyetini koruma çabası" olarak değerlendirildi.

Güney Amerika medyasının değerlendirmesi

Latin Amerika medyasında yayımlanan haberlerde Maduro'nun "iman, uzlaşma ve birlik" temalarını öne çıkarması ve mesajın altında kullandığı "Anayasal Başkan" imzası, New York'ta tutuklu olmasına rağmen ülkedeki siyasi meşruiyetini ve liderlik iddiasını koruma hamlesi olarak yorumlandı.

Maduro'nun sıklaşan dini paylaşımları, tutukluluk sürecinde siyasi söylem yerine manevi referanslarla tabanına direnç aşılama ve siyasi meşruiyetini diri tutma stratejisi olarak değerlendirildi.

Maduro'nun mesajında alışılagelmiş "devrimci sertlik" yerine "barış, uzlaşma ve alçakgönüllülük" kavramlarını seçmesi, radikal retorik değişim olarak yorumlandı.

Bazı Latin Amerika medya kuruluşları ise Maduro'nun "dini ve uzlaşmacı tonunu", gelecekte olası siyasi anlaşma, iade ya da af süreci için diplomatik zemin oluşturma çabası olabileceği şeklinde değerlendirdi.

Kullandığı "Anayasal Başkan" imzası da paylaşımın, yalnızca dini bir kutlama olmadığı, Maduro'nun siyasi varlığını ve liderlik iddiasını sürdürme mesajı taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

