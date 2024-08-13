Maduro: Venezuela'nın zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro: Venezuela'nın zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz

Maduro: Venezuela\'nın zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin zenginliklerini "faşistlere" teslim etmeyeceklerini söyledi. Maduro, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde şiddet olaylarının kontrol altına alındığını belirtti ve muhalefeti hedef aldı. Ayrıca, devlet başkanı seçiminin ardından meydana gelen şiddet olaylarına değinerek, sokaklarda şiddete yol açanlara ağır cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

13.08.2024 04:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin zenginliklerini "faşistlere" teslim etmeyeceklerini söyledi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Savunma Konseyi'nde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin vakitlice aldığı önlemler sayesinde şiddet olaylarının kontrol altına alındığını vurgulayan Maduro, "Bu ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz, ülkenin siyasi iktidarını bu faşist oligarşiye teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından meydana gelen şiddet olaylarına değinerek, "Güvenlik güçleri zamanında harekete geçmeseydi, bu olayların boyutunu tahmin edin, yapmaya çalıştıkları şey iktidarı şiddetle ele geçirmek, ancak biz korkak değiliz ve cesurca ayağa kalkıyoruz, halkımıza ihanet etmeyeceğiz ve bu ülkenin varlıklarını koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Meclis'ten (AN) harekete geçmesini isteyen Maduro, sokaklarda şiddete yol açanlara ağır cezalar verilmesi için gerekli yasaların çıkartılması çağrısında bulundu.

"Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli"

Maduro, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'yu eleştirerek, "Şiddet çağrısı yapanlar ve bunu sosyal ağlarda paylaşanlar nerede? Sorumluluk alsınlar. Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlık ettiği Ulusal Savurma Konseyi'ne, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ve askeri komuta kademesi de hazır bulundu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro: Venezuela'nın zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 05:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Maduro: Venezuela'nın zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement