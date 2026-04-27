Magnezyum ve Potasyum: Sağlıklı Uzun Yaşamın Anahtarı

27.04.2026 06:19
Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, SÖZCÜ TV'de magnezyum ve potasyumun hücresel iyon dengesindeki kritik rolünü anlattı. Kasılmaları önleyen, gevşeme sağlayan bu minerallerin eksikliğinin belirtilerine dikkat çekti.

Biyokimya Uzmanı Ayşegül Çoruhlu, SÖZCÜ TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayarak magnezyum ve potasyumun önemini vurguladı. Hücre zarlarındaki iyon kanallarının açılıp kapanması için ATP enerjisinin %25'inin harcandığını belirtti. Magnezyum ve potasyumun hücre içinde, kalsiyum ve sodyumun ise hücre dışında bulunması gerektiğini söyledi.

Kasılmalar, baş ağrısı, kabızlık ve uyku sorunlarının magnezyum-potasyum dengesizliğinden kaynaklanabileceğini ifade etti. Magnezyumun yanına potasyum eklenmesinin etkiyi artırdığını, magnezyum glisinat veya malat gibi formların farklı faydalar sağladığını anlattı. Kalsiyum yüksekliğinin magnezyumun etkisini azalttığını, bu nedenle dengenin önemli olduğunu vurguladı.

