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Mahalle bakkalından, Kur'an Kursu öğrencileri ferahlatan davranış

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan mahalle bakkalı; hayırseverlerden de aldığı destekle Kur'an Kursu öğrencilerine sıcak havalarda soğuk ikramlarda bulunuyor.

İlçede bulunan Yenice mahallesinde 2 yıldır sosyal sorumluluk projesine imza atan Yasin Öztürk, Kur'an Kursu öğrencilerine okul bahçesinde simit, soğuk su, dondurma ve çikolata ikramıyla çocukların yüzünü güldürüyor. Düzenli olarak yapılan yardımlarda Kur'an Kursu öğrencilerinin kurs saatlerine neşe katan Öztürk; "Geleneksel olarak 2 yıldır devam ettirdiğimiz mahallemizdeki çocuklara dondurma, cips, simit, çikolata, meşrubat ikramlarında bulunuyoruz. İkramlarımız çocuklarımıza günlük oluyor. Her gün saat 19: 00'da çocuklar geliyor. Çocukların sevinmesi beni de mutlu kılıyor" dedi.

Mahalle bakkalının başlattığı birikim Mucur ilçesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun da en güzel örneklerinden bir tanesini veriyor. Bakkal Yasin Öztürk tarafından başlatılan girişimin ilçede diğer mahallelerde de örnek olması bekleniyor.