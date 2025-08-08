Mahalleli Yangına Kovayla Müdahale

MAHALLELİ YANGINA KOVAYLA SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİ

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangın bölgesinde mahalleli de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Mahalleli, bidon ve kovalarla su dökerek alevlere müdahale ediyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,