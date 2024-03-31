Doğudaki 32 il dışındaki illerde oy verme işlemi başladı

Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. Vatandaşlar, huzur ve Şırnak'ın kazanması için oy kullanacaklarını belirtti.